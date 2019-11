© Fotolia

Guten Morgen aus Frankfurt. Heute vor 30 Jahren beschlossen die Vereinten Nationen die UN-Kinderrechtskonvention, an die seitdem immer am 20. November erinnert wird. Sie garantiert Kindern unter anderem das Recht auf Familie, Fürsorge und ein sicheres Zuhause - auch heute leider immer noch keine Selbstverständlichkeit. Falls Sie selbst kleine Kinder haben: Nehmen Sie den Tag doch mal zum Anlass, um heute ein bisschen früher Feierabend zu machen, mit ihren Kindern zu spielen oder ihnen mal wieder eine Geschichte vorzulesen. Hier sind die wichtigsten Branchennews am Mittwoch.