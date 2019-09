Droht der IAA im nächsten Jahr das CeBIT-Schicksal? Damit das nicht passiert, muss sich die Automobilmesse zu einer Plattform entwickeln, in dessen Mittelpunkt es um Dialog und Austausch geht, meint HORIZONT-Redakteur Michael Reidel. Es brauche " eine leidenschaftliche Debatte um die Mobilität der Zukunft , sehr wohl kontrovers, hart in der Sache, aber ohne Schaum vor dem Mund."

Der Moderator Jan Böhmermann wechselt ins ZDF-Hauptprogramm. Das werde aber erst in einem Jahr der Fall sein, teilte der Sender am Donnerstag in Mainz auf dpa-Anfrage mit. Wie das Format des 38-Jährigen dann aussehen und auf welchem Sendeplatz es ausgestrahlt werde, sei noch offen.