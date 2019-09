© Fotolia

Guten Morgen aus Frankfurt. Kurz vor der Entscheidung über eine Strategie der Bundesregierung für mehr Klimaschutz kommen die Spitzen der Koalitionsparteien heute zu Beratungen zusammen. Am Freitag - dem Tag des globalen Klimastreiks - will dann das Klimakabinett unter Vorsitz von Kanzlerin Angela Merkel weitreichende Entscheidungen treffen, damit Deutschland seine Klimaziele bis 2030 erreicht. Man darf gespannt sein. Hier kommen die wichtigsten Branchennews am Donnerstagmorgen.