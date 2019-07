© Fotolia

Guten Morgen aus Frankfurt. Kurz vor ihrem Sommerurlaub stellt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel heute Vormittag traditionell den Fragen der Journalisten in Berlin. Gefragt werden dürfte Merkel diesmal vor allem zur Neubesetzung des Verteidigungsministeriums und zu den Plänen der Regierung beim Klimaschutz. Aber auch ihr Gesundheitszustand dürfte von Interesse sein, nachdem die 65-Jährige in den vergangenen Wochen drei Zitteranfälle erlitten hatte. Wir wünschen der Kanzlerin schon jetzt einen schönen und erholsamen Urlaub. Hier kommen die wichtigsten Branchennews am Freitagmorgen.