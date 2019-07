Guten Morgen aus Frankfurt. Haben Sie am Amazon Prime Day Anfang der Woche auch kräftig Schnäppchen gejagt? Wenn ja, dann waren sie in guter und vor allem großer Gesellschaft:hat Amazon an den beiden Aktionstagen Montag und Dienstag weltweit verkauft - und damit mehr als an Black Friday und Cyber Monday zusammen. Weitere spannende Zahlen - unter anderem von DAZN, Eurosport und Netflix - gibt es in unseren wichtigsten Branchennews am Donnerstagmorgen.