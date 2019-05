© Fotolia

Guten Morgen aus Frankfurt. Es tut sich was gegen Hass und Hetze im Internet. Unter dem Eindruck des Terroranschlags von Christchurch haben sich die großen Internetkonzerne bei einem Gipfel in Paris dazu verpflichtet, mehr gegen gewalttätige Inhalte im Netz zu unternehmen. Man darf gespannt sein, ob die angekündigten Maßnahmen Wirkung zeigen. Mehr dazu lesen Sie in den Top-Branchennews am Donnerstag.