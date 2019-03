Facebook überarbeitet verschiedene Metriken und Planungstools für Werbungtreibende. So wird unter anderem die potenzielle Reichweite neu definiert. Diese dürfte künftig geringer ausfallen. Der bisherige Relevance Score wird durch drei neue Einheiten ersetzt

Jahrelang ging es auf der Digitalkonferenz South by Southwest (SXSW) in Austin um die neuesten Trends und Innovationen. Doch 2019 gab es eine interessante Wendung, beobachtet Christian Barth, Global Senior Client Partner bei Publicis Sapient : Erstmals macht man sich auf der Konferenz Gedanken darüber, wie Technologien echten Mehrwert für die Menschen liefern können. Wie das konkret ausgesehen hat, erklärt Barth in seinem Gastbeitrag für HORIZONT Online.