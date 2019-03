Guten Morgen aus Frankfurt. Ist es das Comeback des Jahres? Modern Talking ist zurück! Zumindest für ein Konzert am 31. August in Berlin. Allerdings haben sich die verkrachten Protagonisten Dieter Bohlen und Thomas Anders nicht etwa vertragen. Vielmehr wird Bohlen allein auf der Bühne stehen und alle Hits des einst so erfolgreichen Popduos performen. Der Clou: Tickets können morgen ab 10 Uhr nur von Bild+-Abonnenten erworben werden . Hier kommen die wichtigsten Branchennews am Morgen.