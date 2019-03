© Fotolia

Guten Morgen aus Frankfurt. Die Pläne der konservativen EVP, die Abstimmung über die EU-Urheberrechtsreform vorzuziehen, hat am Dienstag spontan Tausende Demonstranten mobilisiert. Laut der Kampagne "Save The Internet" gingen in fünf Städten insgesamt 7500 Menschen auf die Straße. Die EVP hat mittlerweile einen Rückzieher gemacht. Mehr dazu in den Top-Branchennews vor 9.