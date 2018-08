1. Teilen

Pepsi - Pepsi Generation (1984)

Suzuki - Love Is My Message (1988)

Saga Genesis - Michael Jackson's Moonwalker (1990)

Sony - Kirara Basso (1991)

Pepsi - I'll Be There (1992)

Fast eine halbe Milliarde Tonträger hat Michael Jackson bis heute verkauft - eine Zahl, die im Musikgeschäft ihresgleichen sucht. Der 2009 mit 50 Jahren verstorbene US-Amerikaner wurde schon im Kindesalter mit seinen Geschwistern mit der Band The Jackson 5 zum Star. Als Solokünstler stieg er spätestens mit "Thriller" (1982), dem bis heute meistverkauften Album der Welt, in den Pop-Olymp auf.Neben seiner beispiellosen Karriere als Musiker war Jackson auch als Werbe-Testimonial gefragt. Dabei hat er im Laufe der Jahrzehnte für gar nicht so viele Marken geworben, wie man es aus der Retrospektive vielleicht vermuten würde. Als Teenager warb "Jacko" gemeinsam mit seinen Geschwistern für Cornflakes von. Berühmt wurde der "King of Pop" in der Werbung vor allem für seine zahlreichen Spots mit. Ende der 1980er Jahre kamen noch Engagements für die japanischen Großkonzerneundhinzu. Und er hatte ja auch noch sein eigenes-Videospiel: "Michael Jackson's Moonwalker". Wir zeigen die fünf größten Werbeauftritte des Megastars.Zusammengestellt von Tim Theobald