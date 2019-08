Das Top 10-Ranking der erfolgreichsten Youtube-Bumper-Ads zwischen Juli 2018 und Juli 2019

1. Teilen

Bifi – Mach doch, was dir schmeckt. I Snack me if you can

2. Teilen

Milka & Peanut Caramel

3. Teilen

Werner & Mertz - Frosch für saubere Meere

4. Teilen

UHU Sekundenkleber PIPETTE | Präzise und blitzschnell

5. Teilen

Géramont: Einzigartige Cremigkeit

6. Teilen

Odol-med3 All in One Schutz mit 8 Rundumschutz-Vorteilen

7. Teilen

Zeig’s dem Winter! Mit Actimel!

8. Teilen

Christ - Love is unlimited

9. Teilen

Henkel Lifetimes - Somat Gold - ohne Auspacken

DAVIDOFF COOL WATER WAVE - MASTERBRAND CAMPAIGN - 5"

An der Spitze des Rankings, das die Zeit zwischen Juli 2018 und Juli 2019 abdeckt, steht der Bifi-Spot "Mach doch, was dir schmeckt". Dahinter folgen ein Spot für die Milka-Sorte "Peanut Caramel" sowie die Haushaltsreiniger-Marke Frosch mit einem Bumper Ad für saubere Meere. Komplettiert werden die Top 10 von UHU, Géramont, Odol-med 3, Actimel, Christ, Somat und Davidoff (siehe komplettes Ranking unten)."Wie vieles andere, ist auch die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr was sie mal war. Das Gute ist: Nicht für jede Message braucht man gleich einen 90-Sekünder. Für Kreative sind Bumper Ads nicht weniger spannend", sagt, Kreativ-Geschäftsführer bei der Bifi-Agentur Heimat Active. "Es ist ein eigenes Format mit eigenen Regeln und Möglichkeiten. Unser Ziel bei BiFi war es, in kürzester Zeit und auf unterhaltsame Weise das Kampagnenmotto 'Mach doch, was dir schmeckt' zu inszenieren. Und das hat offensichtlich ganz gut geklappt.", Head of Video Sales Central Europe bei Google, betont, dass die Gewinner des Bumper Ads Leaderboard zeigen, wie man sich und seine Werbebotschaften innerhalb von sechs Sekunden eindrucksvoll präsentieren kann. "Die Zuschauer profitieren gleichermaßen - denn sie werden innerhalb der kurzen Zeitspanne nicht in ihrer User Experience gestört. Die Folge: eine höhere Werbeerinnerung, Markenbekanntheit sowie Sympathie und Emotionalität. Eingebettet in eine breit angelegte Videokampagne eignen sich Bumper-Ads hervorragend, um effizient Reichweite zu steigern."Das Youtube-Ranking wurde zunächst durch einen Algorithmus bestimmt, der die Anzahl der gesamten Views und die Zuschauerbindung berücksichtigt. Anschließend wurden die Ergebnisse aus einer von Ipsos durchgeführten Umfrage zur kreativen Bewertung herangezogen. tt