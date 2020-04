Die Top 5 im März im Einzelnen:

Samsung Deutschland: Die neue Galaxy S20-Serie

Bundesministerium für Gesundheit:#WirBleibenZuhause - Aktionsvideo mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

ALDI SÜD:#GemeinsamGehtAlles l Jetzt mitmachen! l Aldi Süd

Ebay Kleinanzeigen - WG: Ich treffe seine Eltern

Share Now: The Carsharing Experiment

In dem Commercial stellt der Elektronikriese aus Südkorea seine neue Galaxy-S20-Serie vor. Trotz insgesamt mehr als vier Millionen Views bleibt dem Appell von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn unter dem Hashtag #WirBleibenZuhause nur der zweite Platz. Auch Aldi Süd hat in seiner Kampagne einen Hashtag geschaffen, bedankt sich bei seinen Mitarbeitern und sichert den Verbrauchern in Zeiten von Corona zu: #GemeinsamGehtAlles - dafür gibt es den Bronze-Rang im Ranking.Komplettiert werden die Top 5 von einer neuen Folge der Ebay-Kleinanzeigen-WG und einem von Jung von Matt/Saga entwickelten Spot für ShareNow, der ein Carsharing-Experiment mit Kindergartenkindern zeigt. Kernbotschaft des Clips mit überraschendem Ausgang: "Wenn Kinder ein Auto teilen können, können Sie das auch."Im Monatsrückblick präsentiert YouTube die Top-Werbeclips aus Deutschland. Ein Algorithmus, der bezahlte und organische Aufrufe sowie die Zuschauerbindung berücksichtigt, bestimmt das Ranking. Eine vollständige Übersicht aller Monate finden Sie auf Think with Google unter "Die beliebtesten YouTube-Werbevideos" . tt