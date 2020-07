Die Top 5 im Einzelnen

Bosch Global - The Internet of Things presents - Manufacture #LikeABosch

Lidl - Bodo's Beste | Lidl lohnt sich

S-Bahn Berlin - Das Netz | Folge 1 | Tarek ist verschwunden

Ebay Kleinanzeigen - WG: Wenn die Post zu früh kommt

Braun Deutschland - Shave forward. Like Vincent. Introducing new Braun Series 5

In dem Top-Werbevideo aus dem Juli präsentiert #LikeABosch-Protagonist innovative und vernetzte Prozesse in einer Bosch-Fabrik, in der auf die Symbiose aus Mensch, Daten und Maschinen gesetzt wird. Ähnlich erfolgreich wie der neueste Clip aus der Bosch-Kampagne war nur Lidl, das mit der Kultfigur Hausmeister Krause (gespielt von Tom Gerhardt) aktuell für das Hundefutter "Bodo's Beste" wirbt.Im Monatsrückblick präsentiert YouTube die Top-Werbeclips aus Deutschland. Ein Algorithmus, der bezahlte und organische Aufrufe sowie die Zuschauerbindung berücksichtigt, bestimmt das Ranking. Eine vollständige Übersicht aller Monate finden Sie auf Think with Google unter "Die beliebtesten YouTube-Werbevideos" . tt