"Like A Bosch" hängt die Konkurrenz ab

© Bosch #LikeABosch-Star Shawn beschert der Kampagne den Spitzenplatz in den Youtube-Werbecharts im September

Über wenige Werbeauftritte wurde in diesem Jahr hierzulande so viel geredet wie über #LikeABosch von Jung von Matt für Bosch. Dass die Internet-of-Things-Kampagne beim Publikum sehr gut ankommt, beweist auch die Spitzenposition für den Spot "Einfach heizen" in den Youtube-Werbecharts im September. Da konnten die ebenfalls verwöhnten Lebensmittelhändler Lidl und Edeka mit ihren Viralerfolgen nicht mithalten.