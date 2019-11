Youtube präsentiert einmal pro Monat die erfolgreichsten Werbespots aus Deutschland auf der Plattform. Das Ranking wird bestimmt durch einen Algorithmus, der bezahlte und organische Aufrufe sowie die Zuschauerbindung berücksichtigt. Eine vollständige Übersicht aller Monate gibt es im

Die Top 5 im Einzelnen:

Lidl - Happy Halloween - Dein Lidl Preis

BMW - The Small Escape

Bundeswehr - Die Rekrutinnen Trailer (kurze Version)

Media-Markt Saturn - Deutschland will's wissen - Barbara

Ebay Kleinanzeigen - Wir bekommen ein Baby!

In seinem Halloween Spot präsentiert Lidl die berühmten Horrorstars Pennywise, Freddy Krueger und Co mal ganz privat und zeigt, was die Horrorfiguren machen, wenn keiner mehr Angst vor ihnen hat: zum Beispiel Haare schneiden oder ein Tinderprofil anlegen. Mit Popkultur-Anspielungen und kleinen Seitenhieben gegen die Preise der Konkurrenz schafft es der Discounter so im YouTube Ads Leaderboard ganz nach vorne. Konzipiert und umgesetzt wurde der Film von Lidl zusammen mit der Agentur und Produktionsfirma LeGeek, von der bereits die "La-La-Land"-Parodie "Li Dl Land" stammt.Komplettiert werden die Top 5 im Oktober von dem Media-Markt-Saturn-Spot mit Barbara Schöneberger aus der neuen Markenkampagne "Deutschland will's wissen" sowie einer neuen Episode der Ebay-Kleinanzeigen-WG.ttLidl Deutschland hat den Spot bereits von seiner Youtube-Seite entfernt