Im Monatsrückblick präsentiert YouTube die Top-Werbeclips aus Deutschland. Ein Algorithmus, der bezahlte und organische Aufrufe sowie die Zuschauerbindung berücksichtigt, bestimmt das Ranking.

Die Top 5 im Einzelnen:

Lidl - Spieglein, Spieglein an der Wand ... Wer ist der Günstigste im ganzen Land?

McDonald's Deutschland - McDonald's: Was uns wichtig ist

EnBW Energie Baden-Württemberg - Ein Trip mit E – Flashback im Ladenetz

Maybelline New York DE - Virtual Maybelline Show 2020

Ebay Kleinanzeigen - WG - Wenn man Geld findet

Auf Platz zwei landet McDonald's mit seiner aktuellen Vertrauenskampagne "Was uns wichtig ist" , in der der Fastfood-Riese die Botschaft vermittelt, dass das Glück nicht immer in weiter Ferne liegt. Den dritten Rang sichern sich EnBw und Jung von Matt/Neckar mit der Rückkehr der zugedröhnten Vögel auf der Stromleitung , die den E-Trip ihres Lebens erleben, nachdem die Kampagne zuvor zwei Jahre auf Eis lag.Komplettiert werden die Top 5 im Juli von einer Influencer-Kampagne von Maybelline New York, mit der die Kosmetikmarke zu einer virtuellen Runwayshow lädt und gleichzeitig neben Make-up-Looks auch Individualität, Zusammenhalt unter Frauen und Diversität in Szene setzt, sowie von einem Youtube-Charts-Dauerbrenner: der Ebay Kleinanzeigen WG.