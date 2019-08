Die Top 5 im Überblick

Mazda Deutschland: Mazda Garage 2019 – Folge 05: Im Miataland

Huawei Mobile Deutschland: Die HUAWEI Sommeraktion

Mercedes-Benz Deutschland: Jetzt ein Mercedes. Die EDITION 19 Sondermodelle.

eBay Kleinanzeigen: Was kostet was – das große WG-Battle

ALDI SÜD: ALDIlicious - Die große Kochchallenge mit Simon Will

Den Sieg bei den Youtube-Charts fährt diesmal Mazda ein. Der japanische Autobauer hatte anlässlich des 30. Jubiläums des Mazda MX5 Det Müller ins italienische Perugia geschickt, wo die größte Sammlung des Modells zu finden ist, und den Besuch des Autotuners dokumentiert. Die fast 14 Minuten lange Folge 5 der Mazda Garage (Kreation: Syzygy) erzielte bisher fast 3,4 Millionen Views und ergattert damit den ersten Platz des Youtube-Rankings im Juli 2019.Dass es der chinesische Technologiekonzern Huawei auf Rang 2 schafft, dürfte auch damit zu tun haben, dass der Algorithmus, der dem Ranking zugrunde liegt, neben organischen auch bezahlte Aufrufe berücksichtigt. Denn bei dem 19-Sekünder für das Huawei P30 lite handelt es sich um einen rein abverkaufsorientierten Spot, der Schnäppchenjäger auf die Sommeraktion des Unternehmens aufmerksam machen soll und der sicherlich ordentlich mit Paid Media befeuert wurde.Erst auf dem 3. Platz landet ein klassischer Markenspot. Das von Antoni Garage entwickelte Mercedes-Commercial für die Edition 19 Sondermodelle ist in gekürzter Fassung derzeit auch in den TV-Werbeblöcken zu sehen. Die nachfolgenden Filme wären dafür vollkommen ungeeignet. "Das große WG-Battle", mit dem Ebay Kleinanzeigen auf Rang 4 landet, ist mit einer Länge von knapp 15 Minuten erneut der Kategorie Content Marketing zuuzuiordnen. Dasselbe gilt für "Die große Koch-Challenge" von Aldi, bei der Simon Will egschclagene 10 Minuten lang Kochtipps gibt. mas