© Douglas In seiner neuen Muttertagskampagne zeigt Douglas den Alltag von Müttern während der Corona-Krise

Emotionsgeladenes Storytelling mit Corona-Kontext funktioniert auch im Mai noch bestens, wie die Youtube-Werbecharts zeigen. Im vergangenen Monat nutzte Douglas den Muttertag als Aufhänger für einen berührenden Spot mit Dankes-Message an alle Mütter, die aktuell mehr denn je im Dauereinsatz sind, in verantwortungsvollen Berufen ebenso wie im Familienalltag. Betont cool und bunt spricht Ebay in seinem "Skycycle"-Spot die Generation Z an und wird dafür mit Platz Zwei belohnt.