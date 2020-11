Im Monatsrückblick präsentiert YouTube die Top-Werbeclips aus Deutschland. Ein Algorithmus, der bezahlte und organische Aufrufe sowie die Zuschauerbindung berücksichtigt, bestimmt das Ranking. Eine vollständige Übersicht aller Monate finden Sie auf Think with Google unter

Die Top 5 im Einzelnen:

Ebay Kleinanzeigen - Die Handler feat. Leila Akinyi - Schutzgeld (Official Video)

Bundesfamilienministerium - Ehrenpflegas | Ep. 1: "General"

Bett1.de - Eure Kommentare, unsere Werbung: Episode 2 – "Schwabenfreude"

Amazon Prime Video - Wer hat's gesagt - Borat oder Trump? ft. Dima

Mercedes-Benz - Die erste Fahrt: Matthias Malmedie unterwegs mit der neuen E-Klasse

In dem top-platzierten Video im Oktober sagt Ebay Kleinanzeigen miesen Stolperfallen auf gewohnt musikalische und unterhaltsame Weise den Kampf an - und ruft zum Aussortieren von altem Spielzeug auf. Aussortiert hat auch Protagonist Boris in der Youtube-Serie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ): Schließlich hat er schon viele Ausbildungen hinter sich und ist nun zuversichtlich, endlich seine Berufung gefunden zu haben. Obwohl - oder gerade weil - die Serie aufgrund ihrer eigenwilligen, betont coolen Darstellungsweise einen veritablen Shitstorm abbekam , landet sie in den Youtube-Werbecharts des vergangenen Monats auf Platz zwei.Komplettiert wird das Ranking im Oktober von dem Spot "Schwabenfreude" aus der neuen Bett1.de-Kampagne von Antoni Heaven, in dem der Matratzenhersteller das Müsli-Unternehmen Seitenbacher und dessen Werbung aufs Korn nimmt, einem Zitate-Vergleich von Borat und Donald Trump von Amazon Prime Video zur Bewerbung des Films "Borat 2" sowie einer Testfahrt von Moderator Matthias Malmedie in der neuen E-Klasse von Mercedes-Benz.