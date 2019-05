© Ebay Kleinanzeigen / Youtube Die Ebay-Kleinanzeigen-WG ist Dauergast in den Youtube-Werbecharts

Branded Entertainment auf Youtube kann für Marken ein echtes Erfolgsrezept sein. Im April traten diesen Beweis mit Ebay Kleinanzeigen, Aldi Süd und Ford gleich drei Marken aus unterschiedlichen Branchen an, die sich allesamt in den Top 5 der deutschen Youtube-Werbecharts wiederfinden. An der Spitze thront Ebay Kleinanzeigen mit einer Folge seiner Webserie #Mehranzeigen um eine Influencer-WG.