Im Monatsrückblick präsentiert YouTube die Top-Werbeclips aus Deutschland. Ein Algorithmus, der bezahlte und organische Aufrufe sowie die Zuschauerbindung berücksichtigt, bestimmt das Ranking. Eine vollständige Übersicht aller Monate finden Sie auf Think with Google unter

Die Top 5 im Einzelnen:

Ebay Kleinanzeigen - Die Händler feat. TOCHTER - Bye Buy

Mercedes-Benz - Die neue E-Klasse: Matthias Malmedie nimmt das neue E-Klasse T-Modell unter die Lupe

Edeka - Panna Cotta selber machen // Sommerliches Dessert mit Vanille & Brombeersoße // #yumtamtam

Deutsche Telekom - RAN - Ein Job mit Aussichten

Samsung - Das neue Galaxy Note20 | 20 Ultra 5G

Mit der Kampagne will Ebay Kleinanzeigen vor allem der Generation Z den Verkauf von Secondhand-Kleidung schmackhaft machen und setzt dabei vor allem auf das Argument der Nachhaltigkeit. Das begleitende knallige Musikvideo mit dem Popduo TOCHTER erfüllt dabei ganz offensichtlich seinen Zweck. Über fünf Millionen Views auf Youtube in gut vier Wochen sprechen jedenfalls schon mal eine deutliche Sprache. Den Spitzenplatz in den Youtube-Werbecharts im August gibt es jetzt noch oben drauf.Platz zwei sichert sich Mercedes-Benz mit seiner Webserie um Fernsehmoderator und Autoliebhaber Matthias Malmedie. In der betreffenden Folge stellt Malmedie das neue E-Klasse T-Modell vor. Der Bronze-Rang geht im August an den gerade erst mit dem Youtube Goldene Kamera Digital Award ausgezeichneten Edeka-Brand-Channel Yumtamtam . In dem Clip bereitet das Team eine sommerliche Panna Cotta zu. Komplettiert werden die Top 5 im August von der Deutschen Telekom, die in dem Youtube-Video ihr "RAN"-Team vorstellt, sowie von Samsung und einem neuen Produktspot für die Smartphones Galaxy Note 20 und 20 Ultra 5G.