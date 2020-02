den Pinsel schwingt und die Preise streicht. Der von Jung von Matt/Next Alster inszenierte

Youtube präsentiert einmal pro Monat die erfolgreichsten Werbespots aus Deutschland auf der Plattform. Das Ranking wird bestimmt durch einen Algorithmus, der bezahlte und organische Aufrufe sowie die Zuschauerbindung berücksichtigt. Eine vollständige Übersicht aller Monate gibt es im

.

Die Top 5 1. Vorsätze verwirklichen mit Ebay Kleinanzeigen

2. Edeka - Wir streichen die Preise 3. Porsche - The Heist 4. 30 Jahre Fressnapf - Jubiläumsspot 5. Rewe - Schon bewusst?

Das Corporate-Video von Ebay Kleinanzeigen hat im Januar offensichtlich einen Nerv getroffen: In dem animierten 20-Sekünder mit dem Titel "Vorsätze verwirklichen mit Ebay Kleinanzeigen" ermuntert das Unternehmen Nutzer dazu, überflüssiges Gerümpel über seine Plattform zu verkaufen und verspricht ihnen einen wahren Geldregen. Das Video kommt aktuell (Stand: 11. Februar) auf über 6 Millionen Abrufe, obwohl es nicht einmal gelistet ist.Auf Platz 2 folgt der neue Edeka-Spot mit Friedrich Liechtenstein, in dem er für die SupermarktketteSpot, der am 1. Januar online gegangen ist, kommt bis dato auf rund 2,8 Millionen Abrufe bei Youtube. Platz 3 in dem Ranking sichert sich der Porsche-Super-Bowl-Spot "The Heist", in dem der Sportwagenbauer sein neues Elektro-Modell Taycan mit einer filmreichen Verfolgungsjagd durch Stuttgart und Umgebung in Szene setzt. Komplettiert werden die Youtube-Charts durch den Jubiläumsspot von Fressnapf und einen Nachhaltigkeitsspot von Rewe.dh