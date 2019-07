1. Teilen

Ebay Kleinanzeigen - Wir trennen uns

2. Teilen

Burger King - Whopper Diamond

3. Teilen

MyHammer - 5 Dinge, die ein Dachdecker nicht tun sollte!

4. Teilen

Toom Baumarkt - Toom Belohnbier - Making of

5. Teilen

Yumtamtam - S'Mores Eis am Stiel // Schokoladeneis ohne Eismaschine

In der Ebay-Kleinanzeigen-WG gab es im vergangenen Monat große Neuigkeiten: Tommy ist ausgezogen und hat Hannah und Malte alleine zurückgelassen ‒ doch nicht für lang. Über eine Million Views hat die Episode in vier Wochen gesammelt - und landet an der Spitze der Youtube-Werbecharts im Juni. Dahinter folgt die Burger-King-Kampagne "Whopper Diamonds" (Kreation:, Hamburg) um ein schwules Paar, das sich Diamanten-Eheringe aus Whopper-Asche fertigen ließ.Die Plätze drei und vier stehen ganz im Zeichen des Heimwerkens. Das Onlineportal MyHammer landet mit dem Tutorial "5 Dinge, die ein Dachdecker NICHT tun sollte!" auf dem Bronze-Rang, Toom Baumarkt wird mit dem Making-of-Video seiner "Belohnbier"-Aktion. Komplettiert werden die Top 5 im Juni von einem Video aus dem Edeka-Kochkanal Yumtamtam, in dem erklärt wird, wie man Schokoladeneis ohne Eismaschine herstellen kann.Youtube präsentiert einmal pro Monat die erfolgreichsten Werbespots aus Deutschland auf der Plattform. Das Ranking wird bestimmt durch einen Algorithmus, der bezahlte und organische Aufrufe sowie die Zuschauerbindung berücksichtigt. Eine vollständige Übersicht aller Monate gibt es im Google-Unternehmensblog . tt