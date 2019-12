Die 10 erfolgreichsten deutschen Werbevideos auf Youtube

Bosch - Einfach heizen #LikeABosch

Penny - Weihnachten ist für Kinder. Also für uns alle

Activia - Jogurt ist nicht gleich Jogurt!

Lidl - Haus des kleinen Geldes

BMW - The Small Escape

HUK-Coburg - Krachend günstig, tierisch gut

Mobile.de - David Hasselhoff in Moped Rider

Smyths Toys Superstores - Wenn ich ein Spielzeug wär

Heinz Deutschland - 150 Jahre leergegessene Teller

Samsung - Jetzt erhältlich: Das neue Galaxy Note 10 | 10+

Die übrigen Vertreter in den Top 10 stammen aus ganz unterschiedlichen Branchen - etwa Automotive, Versicherungen, Food und Consumer Electronic (siehe Top-10-Ranking unten). Viele der Marken haben sich bereits in den Monatsauswertungen der Youtube-Werbecharts wiedergefunden, andere haben über einen längeren Kampagnenzeitraum überzeugt - so wie das Gewinnervideo #LikeABosch, mit dem Bosch die Vorzüge seiner IoT-Produkte unterhaltsam erklärt."Bosch ist ein führender Anbieter im Internet der Dinge, bietet Produkte für das smarte Zuhause, die intelligente Mobilität und die vernetzte Fabrik", erklärt Bosch-Markenchef. "Mit unserer Kampagne #LikeABosch zeigen wir, was uns antreibt, und das auf eine unkonventionelle Art und Weise. Das kommt an. Einfach heizen #LikeABosch ist 2019 in Deutschland das erfolgreichste Werbevideo auf YouTube. Unser Plan ging auf. Wir freuen uns.", Head of Video Sales Central Europe bei Google: "Marken und Unternehmen aus allen Bereichen nutzen auf unserer Plattform die Vielzahl an Möglichkeiten, Nutzer aktiv anzusprechen. Unser Leaderboard spiegelt dies wider und beweist, wie wichtig Storytelling ist: Ob mit Humor, Spannung oder Emotionen ‒ die Zuschauer bleiben am Ball, wenn sie sich Werbevideos auf Youtube anschauen."Weltweit gesehen erreichen die zehn erfolgreichsten Werbevideos der Welt zusammengerechnet eine Sehdauer von 275 Millionen Minuten - also in etwa 523 Jahre. Vor allem die Werbespots zumn Super Bowl 2019 zogen die Nutzer auf der ganzen Welt in den Bann. Sechs Spots, die für das Sport-Event kreiert wurden, schafften es unter die zehn erfolgreichen Werbeclips der Welt - darunter auch der Erstplatzierte: Amazon mit dem Alexa-Film "Not Everything Makes The Cut" . Alle Top-Werbevideos des Jahres werden von Youtube hier veröffentlicht . tt