© Disney Disney bewegt die Menschen mit seiner Weihnachtskampagne bislang besonders

Seit Anfang November vergeht wieder kaum ein Tag, an dem nicht ein großer Werbungtreibender seine Weihnachtskampagne vorstellt. Große Lebensmittelhändler wie Aldi und Penny haben genauso bereits ihre Filme geliefert wie globale Mega-Brands wie Amazon, Coca-Cola, John Lewis oder Lego. Doch welche Spots lösen bei den Verbrauchern die stärksten Emotionen aus? Das hat Unruly in einer ersten von mehreren Analysen für mehr als 40 Weihnachtsspots aus aller Welt untersucht. Das Ergebnis: Die Weihnachtskampagne von Disney schneidet bislang am besten ab. Eine deutsche Marke schafft es unter die Top 10.