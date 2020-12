© Milka Milka verbreitet zu Weihnachten Liebe - und das kommt bei den Zuschauern wie schon 2019 am besten an

Bei den zahlreichen Weihnachtskampagnen stellt sich Jahr für Jahr vor allem eine Frage: Welche Marke schafft es am besten, den Zauber von Weihnachten einzufangen und die Konsumenten wirklich zu berühren? Gerade im Corona-Jahr 2020 ist das für Werbungtreibende eine besonders große Herausforderung. Unruly hat zu diesem Zweck in mehreren Erhebungswellen über 100 Weihnachtsspots aus aller Welt untersucht. Der Milka-Film "Gib denen, die von Herzen geben" ist für die deutschen Konsumenten der emotional bewegendste Weihnachtsspot 2020 - und das, obwohl er bereits aus dem vorigen Jahr stammt und nun wiederbelebt wurde. Im internationalen Vergleich schafft es Disney mit " Familie ist das schönste Geschenk", die Menschen am meisten zu berühren.