© IMAGO / blickwinkel Vermeintlich erfolgsversprechende Marketing-Maßnahmen sind zum Teil ziemlich überholt

In der Marketing-Branche gibt es gewisse Gebote, an die sich die meisten Akteure seit Jahren und Jahrzehnten halten. Dabei würde es sich an einigen Stellen durchaus lohnen, die gelebten Glaubenssätze kritischer zu hinterfragen und in einigen Fällen gänzlich über Bord zu werfen, wie Peter Kiefer, Geschäftsführer der Strategieberatung Punch, in seinem Beitrag für HORIZONT ausführt. Darin geht es um Light User vs Heavy User, sinnhafte Produkte, Werbewirkung und warum Test & Learn nicht der Weisheit letzter Schluss ist.