Prominente Testimonials sind in den Werbespots beim Super Bowl schon immer zahlreich vertreten gewesen. In diesem Jahr legen die Marken aber noch eine gehörige Schippe drauf: Ob Mila Kunis und Demi Moore in dem Spot von AT&T, Arnold Schwarzenegger und Salma Hayek als Zeus und Hera für BMW, Scarlett Johansson und ihr Gatte Colin Jost für Amazon, Steve Buscemi in dem unterhaltsamen Bowling-Film von Michelob Ultra oder Seth Rogen und Paul Rudd in der urkomischen BFF-Geschichte von Lay's (um nur einige aufzuzählen): So viel Hollywood-Power war definitiv noch nie auf der größten Werbebühne der Welt!Wie gewohnt geht es in den meisten Spots schräg und witzig zu, schließlich will das Publikum in den Pausen des NFL-Finales bestens unterhalten werden. Toyota, Kia und Budweiser zeigen 2022 aber auch, dass gutes Storytelling weiterhin gewaltig emotional sein kann.