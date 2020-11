© dm DM steht an der Spitze des Stepstone-Rankings

Viele Menschen fragen sich bei der Jobsuche: In welchen Unternehmen arbeiten Deutsche eigentlich am liebsten? Und was zeichnet die beliebtesten Arbeitgeber des Landes aus? Diesen Fragen ist die Karriereplattform Stepstone jetzt nachgegangen und hat auf Basis von über einer Million Daten ein Ranking der zehn besten Arbeitgeber Deutschlands erstellt. Die top-platzierten Unternehmen kommen aus ganz verschiedenen Branchen.