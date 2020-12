© imago images / Ralph Peters Anstelle von Produkt- oder Markenwerbung wurde auf Außenwerbeflächen 2020 oft nur an die Maskenpflicht erinnert

Die meisten Menschen dürften drei Kreuze machen, wenn das vermaledeite Jahr 2020 endlich vorbei ist. Im Januar sah alles noch sehr vielversprechend aus: Public Viewing während der Fußball-EM, dazu noch die Olympischen Spiele in Tokyo. Mit den Cannes Lions und den Online Marketing Rockstars, um nur zwei von unendlich vielen Kongressen zu nennen, hätte das Jahr für Kommunikations-Fachleute auch im Business-Bereich einiges zu bieten gehabt. Wenn die Corona-Pandemie nicht all das verhindert hätte. Doch auch, wenn es ein Jahr zum Vergessen war, wurden in der Kommunikationsbranche relevante Debatten geführt und wichtige Dinge gesagt. Einen Überblick bieten unsere Zitate des Jahres.