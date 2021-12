© Tim Jacken Rezo hat 2021 mit seinem Youtube Content so richtig abgeräumt

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und es ist Zeit für Bilanzen. Es war ein bewegtes Jahr, das in erster Linie vom Auf und Ab der Corona-Pandemie, aber auch von der Wahl der neuen Bundesregierung und Dauerthemen wie dem Klimawandel geprägt war. Was die Gesellschaft umtreibt, findet auch seinen Platz bei Youtube und wird durch entsprechenden Content der dortigen Creator weiter befeuert. Diese Youtuber, Videos und Inhalte haben 2021 in Deutschland die meisten Klicks generiert.