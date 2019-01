vergessene, aber dennoch bedeutende Frauen mithilfe eines Textmarkers in den Fokus gerückt werden, sogar einen Grand Prix. Noch mehr Awards gab es nur für die genauso simple wie geniale McDonald's-Kampagne "Follow The Arches" und die " Donald J. Trump Presidential Twitter Library" von Comedy Central. Während erstere Kampagne so auch schon vor hundert Jahren hätte laufen können, beweist die Pop-up-Bibliothek, wie moderne Außenwerbung im Twitter-Zeitalter aussehen kann.



Und auch die im vergangenen Kreativjahr viel beachteten OOH-Auftritte von KFC, Spotify und Netflix sprechen - insbesondere dank starken Designs - für sich. Viel Spaß beim Durchklicken durch unsere Out-of-Home-Top-10 des abgelaufenen Jahres.

McDonald's - Follow The Arches

Stabilo - Highlight The Remarkable

© Epica Awards

Die DDB Group Germany räumt mit ihrer Stabilo-Kampagne den einzigen Grand Prix für Deutschland ab

Comedy Central - Donald J. Trump Presidential Twitter Library

KFC - Hot & Spicy

© KFC

Die KFC-Outdoor-Kampagne konnte zahlreiche Kreativpreise abräumen

© KFC

Entwickelt wurden die Motive von Ogilvy in Hongkong

Spotify - David Bowie Is Here

© Spotify

Spotify verwandelt die Metro-Station Broadway-Lafayette in eine David-Bowie-Ausstellung

Netflix - Altered Carbon Promotion

Truth Orange - Rebekkah's Story

BMW - Mona Lisa and the BMW Intelligent Personal Assistant

CALM - #Project84

Kit Kat - #SwitchOff for Planet Earth

© Kit Kat

JWT London hat für Kit Kat ein beleuchtetes Plakat entwickelt, das sich zeitgleich mit der Tower Bridge selbst abschaltet

Egal ob die innovative Nutzung mithilfe von digitalen Out-of-Home-Flächen oder einfach nur die simple Idee, die eine große Wirkung entfaltet: Seit einigen Jahren entdecken die Werbungtreibenden auf der ganzen Welt das klassische Medium Außenwerbung wieder - zurecht, wie die zehn preisgekrönten Kampagnen dokumentieren, die wir hier präsentieren.Unter den 2018 am meisten prämierten OOH-Auftritten findet sich mit der herausragenden-Kampagne "Highlight The Remarkable" von DDB Düsseldorf auch eine deutsche. Bei den Epica Awards gab es für die Motive, auf denenAgentur: Cossette, QuébecAgentur: DDB, DüsseldorfAgentur: Ogilvy, HongkongAgentur: Truly Design, TurinAgentur: 72 And Sunny, New YorkAgentur: Jung von Matt, HamburgAgentur: Adam&Eve/DDB, LondonAgentur: JWT, LondonZusammengestellt von Tim Theobald