Mimikama

Correctiv

Tagesschau

dpa

Snopes

Über den Autor Markus Mayr ist Inhaber von MAYR PR. Die Boutique PR-Agentur mit Sitz in Hamburg ist auf die Betreuung von Unternehmen aus der Kommunikations- und Digitalbranche spezialisiert. Ihre Kernkompetenz liegt im fokussierten und strategischen Markenaufbau für Firmen und Personen, mit dem Ziel, Marken persönlicher zu machen und Persönlichkeiten zu Marken. Zum Kundenportfolio zählen Unternehmen aus dem Digitalbereich, Kommunikationsagenturen und Startups. http://mayr-pr.de

Der „Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch” Mimikama hat es sich zur Aufgabe gemacht, Storys, Memes, Videos und Bilder in sozialen Netzen zu überprüfen. Gewinnspiele bei Facebook oder Phishing-Aktion? Die Bandbreite ist hier enorm groß. Schwerpunktmäßig geht es hier um deutschsprachige Themen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dahinter verbirgt sich ein ehrenamtliches Team, das direkt mit Facebook, Polizeidienststellen, dem BKA und LKA sowie diversen Medien zusammenarbeitet. https://www.mimikama.at/ Gab es SARS-CoV-2 bereits vor 20 Jahren? Macht die Bundesregierung zwei Monate Pause? Correctiv, ein stiftungsfinanziertes Recherchezentrum in Essen und Berlin, rechnet mit Unwahrheiten ab. Ziel ist es, ein klares Zeichen gegen Populismus zu setzen. Dabei hat Correctiv in den letzten Jahren diverse Preise abgeräumt, darunter den Grimme Award und den „Journalist des Jahres” in der Kategorie „Team”. https://correctiv.org/faktencheck/ Deutschlands bekannteste Nachrichtensendung hat gerade in Corona-Zeiten ein Revival erlebt. Mehr als 15 Millionen Zuschauer (YouTube nicht mitgerechnet) schalteten live um 20 Uhr die Tagesschau ein, um sich 15 Minuten lang über das Weltgeschehen zu informieren. Ein Zeichen, dass Fernsehen noch nicht tot ist? Oder dass gut gemachter Journalismus sich bei der Bevölkerung durchsetzt? Um noch mehr Vertrauen aufzubauen, setzt die Tagesschau auf ihren Faktenfinder sowie auf glaubhafte, direkte Kommunikation im Netz. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/ Wenn es neben der Tagesschau eine Institution gibt, der man in den Medien Glauben schenkt, ist es wohl die Deutsche Presseagentur. Umso mehr hat die dpa die (Eigen-)Verpflichtung, Nachrichten nachzugehen und auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Einen Großteil ihrer Arbeit kann man sich hier auf dem eigenen „Faktencheck”-Portal ansehen: https://www.presseportal.de/nr/133833 Wer sich für internationale Faktenchecks interessiert, wird bei „Snopes” fündig. Das älteste Online-Angebot in den USA versucht intensiv, Falschnachrichten zu entlarven. Dabei beschäftigt sich das Team fast ausschließlich mit politischen Falschnachrichten. In Zeiten von „Black Lives Matter” gewinnt das Portal umso mehr an Aktualität. https://www.snopes.com/ Es lohnt sich also, häufiger mal einen zweiten Blick auf den nächsten Facebook-/Twitter-/Insta-Link zu werfen. Wer allerdings denkt, dass er sich niemals täuschen lässt, kann sich hier selbst testen: https://bit.ly/safeoderfake