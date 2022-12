Ukraine-Krieg, Inflation, Existenzsorgen der Menschen, dazu die Nachwirkungen der Corona-Pandemie - selten waren in der Gesellschaft Solidarität und Empathie wichtiger als heute. Kein Wunder, dass die großen Werbungtreibenden in ihren gewohnt aufwendig inszenierten Weihnachtsfilmen und -kampagnen vor allem diese beiden Themen besetzen. Voran gehen dabei wieder einmal Handelsunternehmen wie John Lewis & Partners und Amazon mit ihren emotionalen Geschichten. Aber auch Penny hat nach dem vielfach preisgekrönten Film "Der Wunsch" im vergangenen Jahr jetzt mit "Der Riss" erneut einen echten Werbeblockbuster, der nachdenklich macht und perfekt in die Zeit passt, vorgelegt.



Dazu gibt es auch in diesem Jahr wieder ein paar positive Überraschungen unter den besten Weihnachtsspots. Neben den stark exekutierten und bewegend inszenierten Filmen derund vonin Österreich ist vor allem "Send from the Heart this Christmas" von derzu nennen.Den vielleicht größten Tearjerker liefert jedoch die Produktionsfirmain Großbritannien mit dem tieftraurigen Dreiminüter "The Go Kart", der im Wettbewerb um den "alternativen John Lewis-Weihnachtsspot", den der britische Handelsriese jedes Jahr für kleine Unternehmen auslobt, mit Sicherheit die besten Karten hat. Das sind die 15 besten Weihnachtsspots 2022 in loser Reihenfolge: