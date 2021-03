#SHAREHERPOWER, #SHEROES, #SheIsCompleteInHerself, #iamachampion - der Weltfrauentag in der Werbung ist auch immer der Tag der Hashtags, mit denen die Marken eine möglichst große Aufmerksamkeit für ihre Aktionen und Kampagnen erreichen wollen. Das ist natürlich auch in diesem Jahr nicht anders. Die zahlreichen Auftritte zum #IWD2021 eint, dass darin Frauen und Mädchen gefeiert werden für die Dinge, die sie in der Vergangenheit erreicht haben, die sie heute ausmachen und die sie in Zukunft noch erreichen wollen.