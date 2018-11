Die 10 besten Halloween-Auftritte 2018

Otto - Zombie-Party & Slappy End

Peta - Old MacDonald's HORROR Farm

BBH New York - Save Mankind

Reese's - Halloween

Porsche - Trick or Speed

Farmers Life Insurance - Cardio of the Dead

The New Yorker - Donald Trump

Welch's - Tough as Grapes

M&M's - Ghosted

Sixt - Asphaltmonster

Während alljährlich in den USA zahlreiche große Marken auf den Zug aufspringen und Halloween zum Thema eigener Kampagnen machen, halten sich deutsche Werbungtreibende in ihrer Kommunikation auffällig zurück. Otto und Jung von Matt/Saga sowie Peta und die Filmakademie Baden-Württemberg bilden da die kreativen Ausnahmen. Die Tierschutzorganisation liefert mit "Old Macdonald's HORROR Farm" dabei einen echt blutigen Schocker, der gegen die Richtlinien von Facebook und Youtube verstoßen hat und nach wenigen Stunden auf beiden Seiten gesperrt wurde. Otto hat mit seiner eher humorvollen zweiteiligen Kampagne, in dessen Mittelpunkt der Lieferservice des Versandhändlers steht, nichts dergleichen zu befürchten.In Übersee sorgen vor allem die Kampagnen von BBH New York und der Schokoladenmarke Reese's für Aufsehen, die mit glänzendem Stoytelling für ganz unterschiedliche Dinge werben: Reese's zeigt in seinem hervorragend gecasteten Spot, dass der Mangel an Erdnussbutter-Schokoriegeln für echte Schockmomente sorgen kann. BBH dagegen macht ohne Kunde in "Save Mankind" auf ungewöhnliche Weise auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam. Und dann ist da ja noch der New Yorker, der Donald Trump auf seinem neuen Titelcover zum Gruselmonster macht, vor dem sich selbst die eigentlichen Halloween-Protagonisten fürchten.