Superkurz-Format (Bumper Ads bis 6 Sekunden)

1. Burger King

2. KFC

3. Burger King

Kurz-Format (10 bis 30 Sekunden)

1. Snickers - Jürgen Klopp

2. Lidl/SK Gaming

3. Euronics

Lang-Format

1. Kaufland - König von Kaufland

2. BVG - Wir fahren allein allein

3. Lidl - Lidl Plus Rap: Tillmanns Traum

Um die erfolgreichsten Werbevideos künftig besser vergleichen zu können, hat Youtube die Methodik seines Ads Leaderbord angepasst und weist die Gewinner nun in den drei Kategorien Superkurz (bis 6 Sekunden), Kurz (10 bis 30 Sekunden) und Lang (über 30 Sekunden) aus. Dabei fließen in die Bewertung nicht nur bezahlte und organische Reichweite sowie deren Verhältnis zueinander ein, sondern auch die durchschnittliche Sehdauer sowie die direkten Likes und das Verhältnis von Likes zu Dislikes bei den Clips.In der Kategorie Superkurz-Format ist Burger King mit zwei Aktions-Bumper-Ads auf den Plätzen eins und drei der große Gewinner, Rang zwei geht an Wettbewerber KFC. "Die Top-Spots zeigen eindrücklich, wie plakativ und fokussiert das Ad sein muss, wenn man nur sechs Sekunden Zeit hat. Alle drei Beispiele sind dabei stark aktivierend in ihrer Botschaft und Gestaltung durch Voice-Over, Text-Super und einen eindeutigen Call-to-Action", so Henry Bose, Creative Lead, Central Europe bei Google.Beim Kurz-Format hat Snickers die Zuschauer mit dem Wutanfall von Testimonial Jürgen Klopp im Rahmen der legendären Kampagne "Du bist nicht du, wenn du hungrig bist" am meisten überzeugt. Hinter dem von BBDO entwickelten Spot rangieren Lidl mit seiner Frische-Kooperation mit dem E-Sports-Team SK Gaming sowie der Euronics-Film "Immer da wenn du uns brauchst".Bose: "Die Beispiele beweisen, wie wichtig die ersten Sekunden sind: Ob ein wütender Jürgen Klopp, der einen wach schreit oder eine epochale Helden-Szene, die Neugierde schafft ‒ nur wenn ein Ad die ersten fünf Sekunden meistert, kann es die Botschaft beim Publikum platzieren und wirken."Wenn es um lange Werbevideos auf Youtube geht, ist Musik ein großes Erfolgsrezept. Denn: Alle drei Top-Spots aus dem ersten Halbjahr 2021 sind Branded-Musikvideos. An der Spitze steht Kaufland mit seiner Rio-Reiser-Abwandlung "König von Kaufland" (Agentur: LIMITD). Den Silber-Rang belegt der BVG-Ohrwurm "Wir fahren allein allein" (Jung von Matt), Bronze geht an den "Lidl Plus Rap: Tillmanns Traum"."Die drei Spots fallen nicht nur durch ihre handwerklich extrem gute Umsetzung auf, sie sind auch alle drei länger als zwei Minuten und Musikvideos zugleich", sagt Google-Creative-Lead Bose. "Sentiment und Kommentare zeigen, dass das Publikum es gut findet, wenn Marken Mut zur Unterhaltung und Selbstironie beweisen. Und auf ein Musikvideo zu setzen, ist auch durchaus clever. Ohrwürmer helfen, Marke und Botschaft nachhaltig zu platzieren.""Das Besondere an 'König von Kaufland' ist, dass der Ohrwurm vorprogrammiert war", erklärt Kaufland-Marketerin Katiuscia Futterleib einen Teil des Erfolgsrezepts. "Gleichzeitig war es aber auch die Herausforderung, einen Erfolgssong von Rio Reiser für eine Kampagne und ein unterhaltsames Musikvideo neu zu interpretieren. Das Ergebnis hat unsere Kunden überzeugt, der Gewinn der Lang-Format-Kategorie ist nun die Krönung."