Corona, #BlackLivesMatter und Co

© Nike Nike lieferte zusammen mit Wieden + Kennedy auch 2020 wieder großes Werbekino ab

2020 stand ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Nie zuvor hat es ein universelleres Werbethema gegeben, das rund um den Globus in wichtigen, berührenden und vor allem kreativen Kampagnen aufgegriffen wurde. Aber auch die Begriffe Haltung, Purpose und Diversity haben wie schon in den Vorjahren die Werbewelt geprägt. Genauso wie die #BlackLivesMatter-Bewegung. HORIZONT Online zeigt zum Abschluss dieses turbulenten Jahres in loser Reihenfolge 20 der besten und bedeutendsten Kreativarbeiten - international sowie aus Deutschland.