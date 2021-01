© BBC Die BBC kreierte mit ihrem "Dracula"-Billboard in UK einen echten Hingucker - und einen der besten Out-of-Home-Auftritte 2020

Das abgelaufene Jahr war für die Außenwerbebranche alles andere als ein gutes: Schließlich wurde das öffentliche Leben in der Corona-Pandemie stark eingeschränkt, in zwei Lockdown-Phasen kam es zu großen Teilen zum Erliegen - mit der Folge, dass die Spendings einbrachen und Plakatflächen in ganz Deutschland leer blieben. Großartige Kreation in der Out-of-Home-Werbung gab es trotz - oder gerade wegen - Corona 2020 dennoch reichlich. HORIZONT Online zeigt die 12 bedeutendsten Outdoor-Kampagnen des vergangenen Jahres.