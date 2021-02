Schauspieler Matthew McConaughey verliert in dem Doritos-Spot seine Dreidimensionalität - ein ziemlicher Spaß

Bei der 55. Ausgabe des Super Bowl am kommenden Sonntag wird aufgrund der Corona-Pandemie vieles anders sein als sonst : Neben den leeren Rängen im Raymond James Stadium in Tampa, Florida werden auch viele große Marken, die eine lange Big-Game-Tradition haben, bei dem Werbespektakel fehlen - darunter etwa Budweiser, Coca-Cola, Audi und Hyundai. Doch auch wenn viele Unternehmen dem Super Bowl LV fernbleiben, werden die Werbeblöcke auch in diesem Jahr wieder einiges zu bieten haben. HORIZONT Online zeigt die zwölf besten Super-Bowl-Spots, die bislang das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben.