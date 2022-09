Smyths Toys Superstores schafft es mit einem auffälligem Jingle und einem kunterbunten Lego-Handtuch an die Spitze der Bumper-Ad-Kategorie Superkurz. Platz zwei geht an Ray Ban, das den perfekten Sonnenschutz für einen Tag am Strand bewirbt. Auf dem Bronzerang liegt Freenet mit seiner Kampagne für einen monatlich kündbaren Internetvertrag.





In der Kategorie Kurz (10 bis 30 Sekunden) steht der aktuelle Werbespot für Listerine Clean & Fresh ganz oben. Auf Platz zwei schafft es Samsung mit seinem aktuellen Sport-Spot für die Galaxy-Produktfamilie aus Smartphone, Smartwatch und InEar-Kopfhörer. Auf Platz drei bewirbt Neutrogena seine neue Anti-Aging-Pflegeserie.



In der Kategorie Lang (30 Sekunden und länger) erobert - mal wieder - Lidl den Thron. Der Discounter erzählt in dem Gewinnerfilm die Geschichte von Martin U., der im "Groß & Teuer Supermarkt" auf der Suche nach Schnäppchen verschwindet und erst nach einem halben Jahr und hitzigen Ermittlungen mit einem Vollbart und der Erkenntnis zurückkehrt, dass ihm der Gang zu Lidl diesen Krimi erspart hätte. Platz zwei geht überraschend an NEOM - ein saudi-arabisches Städtebauprojekt, das auch aus einem Science-Fiction-Film stammen könnte. Die Testimonial-Power von Fernsehkoch Steffen Henssler verhilft Kaufland hingegen zu Platz drei in der Kategorie. tt

