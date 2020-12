1. Teilen

Die Blaupause aller modernen Markenkooperationen: 1986 feiern die HipHop-Superstars Run DMC die Sneakers ihrer Lieblingsmarke in einem Song „My Adidas“. Die Fans stürmen die Läden, kaufen komplette Outfits. Run DMC macht Adidas in den USA zur Kultmarke.Ein Superbowl TV-Spot ist die Champions League der Marketeers in den USA. Da muss alles passen. KIA Motors setzt 2018 auf Musik und schickt Steven Tyler von Aerosmith im brandneuen KIA Stinger auf eine Zeitreise in die Jugend. Ein Ausrufezeichen der Koreaner.Es ist das Konzert des Jahres 2020. James Blunt spielt im Rahmen der Telekom Street Gigs am 11. März ein Konzert in der Elbphilharmonie vor leeren Rängen. Das erste „Geisterkonzert“. Die Bonner setzen seit Jahren auf Musik. Das zahlt sich aus. Fans und Medien sind begeistert und posten „Danke Telekom“ in die Feeds.Musikfestivals sind der Circle Pit von Musik und Marken-Kooperationen. Früher hieß das Sponsoring und meinte leider überdimensionale Werbebanner aus Plastik an Bauzäunen. Heute sind Festivals vollständig inszenierte Erlebniswelten. Der Onlinehändler About You geht diesen Weg nun einen Schritt weiter. 2019 übernehmen sie das kultige Pangea Festival und setzen ein neues Highlight in der Festivalszene.Billie-Eilish-Pullover bei H&M oder Helene-Fischer-Parfum exklusiv bei Douglas. Hier geht es nicht um den Sound, sondern um Popularität, Image und ihre Reichweite. Ganz aktuell kooperiert Superstar Beyoncé mit der trendigsten Marke der Fitnesswelt. Der Aufhänger bleibt Musik, denn wer trainiert, hört oft Musik. Hier geht es allerdings darum, Fitness-Workshops inspiriert durch Beyoncé an die Fan-Gemeinde heranzutragen. Eine großartige und integrierte Kooperation, da Peloton zugleich Initiativen von Beyoncé unterstützt.Link: