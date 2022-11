Adidas, Nike, Coca-Cola und Co

© Pepsi Lionel Messi tritt in mehreren Spots zur WM auf - unter anderem in dem spektakulären Film von Pepsi

Am kommenden Sonntag fällt in Katar der Startschuss zur wohl umstrittensten Fußball-Weltmeisterschaft der Geschichte. Trotz der anhaltenden Diskussionen um Menschenrechtsverletzungen in dem Gastgeberland starten auch bei diesem Turnier wieder zahlreiche Fifa-Sponsoren und andere große Marken aufwendig inszenierte Kampagnen zu dem Megaevent. HORIZONT Online zeigt die wichtigsten Auftritte zur WM 2022.