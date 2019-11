1. Teilen

BMW - The Small Escape

BMW und Jung von Matt erzählen zum Tag der Deutschen Einheit und dem Mauerfall-Jubiläum eine hochemotionale Geschichte: Im Inneren einer BMW Isetta gelingt einem Mann die Flucht aus der DDR. "The Small Escape" ist ein Kinofilm im Miniformat über Ingenieurskunst, Einfallsreichtum, Mut und Freiheit durch Mobilität - und beruht dabei auf einer wahren Begebenheit. Einfach großartiges Storytelling zu einem besonderen und historischen Anlass.

Volkswagen - Grenzen überwinden Volkswagen feiert das Mauerfall-Jubiläum mit einem Werbespot mit Joachim Löw (Kreation: Loved/Thjnk). In dem Spot fährt der Bundestrainer mit einem ID.3 durch Berlin. Die Kamera fängt dabei immer wieder Symbole der Teilung und der Wiedervereinigung ein: historische Gebäude, spezielle Orte, ikonische Architektur des Westens als auch des Ostens – sowie Szenen der geteilten und dann wiedervereinten Nationalmannschaften der DDR und BRD. Schließlich drückt der Autobauer zugleich seine Vorfreude auf die Fußball-Europameisterschaft 2020 aus, die nächstes Jahr in zwölf Ländern stattfindet und die Volkswagen als Sponsor des DFB begleitet.

Katjes - 30 Jahre Wunderland Deutschland

Coca-Cola - Zusammen eins

© Coca-Cola

Das Coca-Cola-Riesenplakat zum Mauerfall-Jubiläum in Berlin

Tagesschau - Throwback89

Um jungen Menschen, die den Herbst 1989 selbst nicht miterlebt haben, die Bedeutung der Ereignisse näher zu bringen, hat die Tagesschau ein digitales Medienfeature unter dem Motto "Throwback89" gestartet. Im Mittelpunkt des Auftritts steht Instagram. Die Nutzer können dort in mehreren Tagebuch-Einträgen vom 19. Oktober bis 9. November verfolgen, wie die fiktive Protagonistin Nora Sommerfeld den historischen Herbst des Jahres 1989 erlebt. Dargestellt wird die 17-Jährige von Schauspielerin Hanna Binke, die einem breiten Publikum durch das Kino-Franchise "Ostwind" bekannt ist.

Sixt - Sharepoint Charlie

Youtube - Virtuelle Geschichte: Die Berliner Mauer

Hertha BSC und Deutsche Bahn - 30 Jahre Mauerfall

einige historische Aufnahmen, ehe Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic in einem symbolischen Akt eine Mauer kaputt schießt. Dahinter begegnen ihm gelb gewandete Menschen, zunächst offenbar feindlich gesinnt. Doch ein Lächeln des 35-jährigen Bosniers bricht das Eis.

Facebook, ZDF Digital und Berliner Kulturprojekte - AR-Filter

Adidas und Jung von Matt - Breaking Walls

Zum Anlass des Mauerfall-Jubiläums bringen Adidas und Jung von Matt unter dem Motto "Breaking Walls" eine in limitierter Stückzahl verfügbare Wendejacke auf den Markt, die mit der Hilfe der Musiker Sido und Trettmann sowie Deutschlands erster Profi-Schiedsrichterin im Männerbereich, Bibiana Steinhaus, beworben wird. Die Vorderseite der Jacke ist mit Berliner Straßennamen versehen, die durch die Mauer geteilt waren und symbolisch durch den Zipper verbunden werden können. Die Rückseite der Jacke ziert der Schriftzug "Breaking Walls".

H&M - NEUNZEHNHUNDERT89

© H&M

Palina Rojinski präsentiert die H&M-Kollektion zum Mauerfall-Jubiläum

H&M nimmt das historische Ereignis zum Anlass für eine neue Kollektion: In Kooperation mit Moderatorin Palina Rojinski bringt der Moderiese eine sogenannte Unisex-Capsule-Collection auf den Markt, deren Erlös für einen guten Zweck gespendet wird. Die Kollektion mit dem Namen " NEUNZEHNHUNDERT89" ist in ausgewählten Geschäften sowie im H&M-Onlineshop zu finden und umfasst Unisex-T-Shirts und -Sweatshirts, die den Zeitgeist des Aufbruchs und der neuen Perspektiven nach dem Mauerfall modisch aufgreifen.

Lego - Rebuild The World





Dazu konnten bereits Ende September zehntausende Lego-Fans Teil eines kreativen Happenings sein. Allerdings durften sie dafür nicht unter Höhenangst leiden. Denn wer dabei mithelfen wollte, das zerbrochene Herz an der Berliner Eastside-Gallery zu kitten, musste mit seinem Stein mit einer Hebebühne in die Höhe steigen. Die Brand Experience stand symbolhaft im Kontext des 30-Jahre-Jubiläums des Mauerfalls. "Die Menschen setzen symbolisch einen Stein um die Welt zu verbessern, und das ist gerade an einem Ort wie Berlin die perfekte Botschaft", so Florian Gmeiner , Senior Marketing Director Lego Deutschland.

