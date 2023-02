Bis zu 7 Millionen US-Dollar müssen Werbungtreibende in diesem Jahr aufbringen, wenn sie mit einem 30-sekündigen Spot in den Werbepausen des NFL-Finales vertreten sein wollen. Das ist noch mal etwas mehr als im vergangenen Jahr (etwa 6,5 Millionen Dollar). Den meisten deutschen Autobauern ist das in den aktuellen Krisenzeiten offenbar zu viel: So halten sich Audi, BMW, Mercedes-Benz und VW, die in den vergangenen Jahren regelmäßig beim Super Bowl dabei waren, diesmal von dem Mega-Werbeevent fern

Das sind die 15 Lieblingsspots der HORIZONT-Redaktion, die Stand Donnerstag, 9. Februar 2023 bereits veröffentlicht waren:

Dennoch ist 2023 mal wieder ein Jahr der bekannten (Marken-)Gesichter in den Werbeblöcken beim "Big Game": Ob Amazon, Google, Pepsi, General Motors, Michelob Ultra, Booking.com oder Uber: Sie alle waren mindestens schon im vergangenen Jahr mit einem Spot vertreten, teilweise zählen sie sogar zu den Dauerbrennern beim Super Bowl.In Sachen Storytelling setzen die Marken und ihre Agenturen auf den gewohnten Mix aus Humor, Skurrilität und reichlich Star-Power: So sind in den Spots etwa Mega-Promis wie Melissa McCarthy (Booking.com), Amy Schumer (Google), Serena Williams (Michelob Ultra), Adam Driver (Squarespace), Ozzy Osbourne (Workday), Sylvester Stallone (Paramount+), Ben Stiller und Steve Martin (beide Pepsi) zu sehen - um nur einige zu nennen. Neben Rapstar Jack Harlow, der in dem amüsanten Spot von Doritos ein wahres Triangel-Fieber in den USA aus, ist vor allem die Rückkehr der Schauspieler Bryan Cranston und Aaron Paul in ihren Paraderollen als Walter White und Jesse Pinkman aus dem Serienklassiker "Breaking Bad" eines der Highlights in den Werbeblöcken.