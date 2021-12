© McDonald's Legendär: das Grimassen schneidende Kind aus dem Stau-Spot von 1999

Kaum eine Marke, die nicht aus Deutschland kommt, hat in der deutschen Werbelandschaft eine so lange Tradition wie McDonald's. Die ersten Anzeigen gab es vor fast genau 50 Jahren, als Heye & Partner für das erste deutsche Restaurant des US-amerikanischen Fastfood-Riesen in München warb. Seither gab es hierzulande zahlreiche ikonische Kampagnen für McDonald's, die stolze 43 Jahre lang von der Münchner Agentur stammten, ehe 2014 Leo's Thjnk Tank übernahm. Seit Ende 2020 ist Scholz & Friends bei dem Burgerbrater am kreativen Ruder. Zum großen Jubiläum zeigt HORIZONT Online 16 Kampagnen, die die McDonald's-Werbung hierzulande besonders geprägt haben.