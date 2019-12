© Spotify

Spotify würdigt auf einem der Plakatmotive den erfolgreichen Podcast "Fest & Flauschig" von Jan Böhmermann und Olli Schulz

Entwickelt wurde der Auftritt von Jung von Matt/Spree

So funktioniert Spotify Wrapped

Im Mittelpunkt der bunten Motive stehen die Ereignisse des Jahres, die vonin humorvolle Headlines verwandelt werden. So gratuliert Spotify zum Beispiel der Stadt Bremen in einem regionalen Motiv zu "Exportschlager" Jan Böhermann, dessen Podcast "Fest & Flauschig" weltweit zu den erfolgreichsten zählt. In Berlin spielt das Unternehmen mit einem Plakat zu dem Apache-207-Hit "200 km/h" auf die Diskussionen um ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen an.Spotify hat in den neun deutschen Großstädten Berlin, Frankfurt am Main, München, Köln, Essen, Stuttgart, Leipzig, Düsseldorf und Dortmund besonders prominente Werbeflächen gebucht, um für eine möglichst hohe Sichtbarkeit zu sorgen - darunter an der Warschauer Brücke in Berlin, auf der Mainzer Landstraße in Frankfurt sowie auf der Reeperbahn in Hamburg. Ergänzend kommen digitale OoH-Maßnahmen, Online Ads sowie Sharable Posts auf Facebook, Instagram, Twitter, Reddit und Pinterest zum Einsatz. Auf Snapchat setzt Spotify auf die lokalisierte AR-Lens. Nutzer können über die Augmented-Reality-Anwendung ihre Top-KünstlerInnen, Höhepunkte des Jahres entdecken und als Snaps mit Freunden teilen.Nutzer von Spotify können sich in diesem Jahr erstmals ihren persönlichen Jahresrückblick in der App sowie auf der Webseite Spotify.com/wrapped ansehen und diesen über sogenannte "Wrapped Share Cards" auf Instagram, Facebook, Twitter und Snapchat teilen. Neben Jung von Matt/Spree (Kreation) sind auch(Mediastrategie, -planung und -einkauf sowie(PR) an der Kampagne beteiligt. tt