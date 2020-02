Heineken | WYDND | Father&Son

Herzstück in der von Stammbetreuer Publicis entwickelten Kampagne ist ein 90-sekündiger Film, der als Cut-down auch im TV und den Digitalkanälen zum Einsatz kommt. In dem Clip sind Vater Keke und Sohn Nico Rosberg dabei zu sehen, wie sie sich permanent duellieren: beim Boule-Spiel, beim Angeln oder beim Tennis. Stets gewinnt Keke und darf sich als Sieger hinters Steuer des Mercedes setzen - sehr zum Unmut von Nico. Doch als es zum Showdown in einer Bar kommt, zieht auf einmal Keke den Kürzeren.Mit dem Kampagnenclaim "When You Drive, Never Drink" und der Botschaft "The Better Driver Is The One Who Doesn't Drink" will Heineken einmal mehr fürs verantwortungsbewusste Trinken werben. Laut eigenen Studien des Unternehmens überschätzen nämlich viele Fahrer ihre Fahrtüchtigkeit, nachdem sie Alkohol getrunken haben, während alkoholfreie Biere das Verhalten positiv beeinflussen."Heineken hat einen Teil seiner Formel-1-Partnerschaft der Vermittlung einer klaren und überzeugenden Verantwortungsbotschaft gewidmet, die ich selbst teile - eine, die den Verbrauchern eine klare Message vermittelt: Trinken Sie nie, wenn Sie hinters Steuer steigen. Unabhängig davon, ob Sie von Berufswegen fahren oder nicht, ist Abstinenz hinter dem Lenkrad die einzige Option", sagt Nico Rosberg über die Kampagne.Schon 2016 feierte der Brauereikonzern seine Partnerschaft mit der Formel 1 mit einer Kampagne. Damals lehnte Rennlegende Sir Jackie Stewart in einer farbenfrohen Reise durch die Jahrzehnte zahlreiche Bier-Angebote ab - weil er noch fahren musste. Seinerzeit warb Heineken übrigens noch nicht für seine alkoholfreie Sorte, weil die erst ein Jahr später eingeführt wurde. Das ist 2020 mit Nico und Keke Rosberg anders - und macht die Botschaft der Kampagne noch stärker. tt