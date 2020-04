Budweiser | Checking in, that’s Whassup

Whassup Bud Neben dem Heimatmarkt wirbt Budweiser auch in Großbritannien mit dem Kultspot während der Corona-Pandemie. Dort ging in der vergangenen Woche ein Spot on Air (siehe oben), der auf den ersten Blick dem Originalspot von 1999 gleicht - allerdings mit einem minimalen Twist: Die Protagonisten unterhalten sich diesmal darüber, dass sie, na klar, in Quarantäne sind ein Bud trinken - anstatt ein Football-Spiel im Fernsehen zu schauen. So einfach dreht man einen legendären Werbespot mit Bezug auf die Corona-Krise neu. Whassssssssssuuuuuuuuup? tt

Auf den ersten Blick ist der 90-Sekünder (Produktion:) ein unterhaltsames Stück Werbung, wie es viele Marken in diesen schweren Zeiten an den Start bringen: Positiv, witzig, Mut machend und immer darauf bedacht, die wichtige #StayAtHome-Botschaft zu vermitteln. Die fünf Protagonisten sind in ihren heimischen vier Wänden beim Zoom-Videochat zu sehen, wie sie sich darüber austauschen, wie es ihnen im Lockdown so geht. Und natürlich spielt dabei die Kult-Frage "Whassup?" eine zentrale Rolle.Anders als einige andere Kampagnen und das legendäre, über 20 Jahre alte Original, hält Budweiser zusammen mit seinen Testimonials aber noch eine ernste Message parat: Denn am Ende ermutigen sich alle mit dem Ausspruch "stay safe" gegenseitig, gesund zu bleiben - körperlich wie psychisch. "Staying connected matters more than ever right now", heißt es dazu von der US-Biermarke, die zudem eine neue Hotline-Nummer der Heilsarmee für einsame Menschen in der Krise bewirbt.