Microsoft Holiday Ad 2019 – Holiday Magic: Lucy & the Reindeer

Die Hauptrolle in dem von McCann entwickelten Commercial spielt ein kleines Mädchen, das zufällig ins Wohnzimmer kommt, als ihre Mutter bei einer Telefonkonferenz zugange ist. "Ziemlich cool, oder? Er spricht mit Mama auf Japanisch, und sie hört es auf Englisch", verrät ihr der Vater.Die Kleine findet das offenbar nicht nur "cool", sondern sogar sehr cool. Schließlich verspricht diese geheimnisvolle Technologie, die im Microsoft Surface und dem integrierten Translator versteckt ist, Antworten auf all die Fragen, die sie schon längst mal hätte stellen wollen, und auf die sie bislang nie eine Antwort bekommen hat.Als sich eine Gelegenheit ergibt, die Technologie auszuprobieren, ergreift das Mädchen sie freilich ohne zu zögern. Und ja - die zwei Rentiere, die sich in den verschneiten Garten der Familie verirrt haben, scheinen einer Konversation gegenüber auch gar nicht abgeneigt zu sein.Dass am Ende Fragen wie "Wie fliegt ihr überhaupt?", "Was macht der Weihnachtsmann im Sommer?" und "Ist Mrs. Klaus eine gute Köchin?" dann wohl doch nicht zur vollsten Zufriedenheit des Mädchens beantwortet werden, sollte allerdings kein schlechtes Licht auf Microsoft werfen. Ganz im Gegenteil, denn Microsoft gelingt es am Ende, seine Markenbotschaft nahezu perfekt und mit einem Augenzwinkern rüberzubringen. "Happy Holidays in 60+ Languages. Reindeer isn´t one of them. Yet", lässt Microsoft sein ulkiges Commercial ausklingen. mas